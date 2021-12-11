Сборная России по гандболу: турнирная таблица после матча с Черногорией на ЧМ-2021
19:17
После победы над Черногорией (31:25) в матче женского чемпионата мира по гандболу сборная России занимает первое место в группе I.
Россиянки имеют в активе семь очков. На второй позиции сборная Франции (шесть очков). Третьей идет команда Сербии (четыре очка).
На четвертой позиции с тремя очками расположилась сборная Словении. Польша и Черногория очков пока не набирали.
Российская команда может гарантировать себе место в восьмерке сильнейших команд мира уже сегодня, если Сербия и Словения потеряют очки или проиграют в матчах с Францией и Польшей соответственно.
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