Сегодня, 11 декабря, женская сборная сборная России по гандболу проведет матч группового турнира чемпионата мира. Соперник — команда Черногории, начало встречи — в 17.30 по московскому времени.

Сборная России сыграла в одной группе B предварительного раунда ЧМ-2021 со сборными Сербии, Камеруна и Польши и вышла в групповую стадию с первого места. В группе 1 у наших ганболисток соперницы — сборные Словении, Черногории и Франции.

Следить за матчем Черногория — Россия можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

Календарь игр ЧМ-2021 по гандболу можно посмотреть на сайте «СЭ».

Основную информацию о ЧМ-2021 по гандболу среди женщин читайте здесь.