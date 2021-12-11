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Черногория — Россия, ЧМ по гандболу среди женщин: где смотреть и во сколько начало

16:30
Юлия Манагарова. Фото ФГР
Юлия Манагарова. Фото ФГР
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Сегодня, 11 декабря, женская сборная сборная России по гандболу проведет матч группового турнира чемпионата мира. Соперник — команда Черногории, начало встречи — в 17.30 по московскому времени.

Сборная России сыграла в одной группе B предварительного раунда ЧМ-2021 со сборными Сербии, Камеруна и Польши и вышла в групповую стадию с первого места. В группе 1 у наших ганболисток соперницы — сборные Словении, Черногории и Франции.

Следить за матчем Черногория — Россия можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

Календарь игр ЧМ-2021 по гандболу можно посмотреть на сайте «СЭ».

Основную информацию о ЧМ-2021 по гандболу среди женщин читайте здесь.

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