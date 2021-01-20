Попали под разозленных «фараонов». Россия проиграла Египту на ЧМ и теперь на грани вылета

В оставшихся двух матчах у нас нет права даже на ничью, а одни из соперников — мощные шведы.

Чемпионат мира

Основной раунд

Россия — Египет — 23:28 (8:15)

Сразу после появления расписания основного раунда стало понятно: первая же игра с Египтом будет ключевой по турнирным раскладам. Успех с хозяевами вплотную приближал бы Россию к четвертьфиналу. А выигрывай параллельно свои матчи шведы, очное противостояние с ними в последнем туре превращалось бы в товарищеское и не имело бы никакого турнирного значения — наша команда железно шла бы дальше. В то же время поражение — моментальный отлет на четвертое место в группе. И даже две последующие победы не дают гарантий на плей-офф. Так что игра ожидалась без серых тонов. Все или ничего.

Египтянам отступать тоже было некуда. После поражения от шведов в группе они оказались в шатком турнирном положении. На домашнем ЧМ они нескромно мечтают о медалях и потенциальный невыход в плей-офф — это однозначный провал. Не просто так «фараоны» раздули большой скандал из игры со скандинавами, в которой уступили один мяч. Они остались категорически недовольны судейством. Назвали его предвзятым и даже подали протест, особенно апеллируя к национальности рефери. Мол, он норвежец, значит, близок к Швеции, то есть назначать его на такой матч вообще было нельзя и все такое. Международная федерация только развела руками на столь неожиданную претензию. Но в Египте болельщики реально думают, что их сборную душат на их же земле.

Египетская система

Обозленные африканцы вышли на игру с Россией с сумасшедшим настроем. И уже в первом тайме решили все вопросы — он закончился со счетом 8:15. Мы держались только в самом начале, когда все залетало у Сергея Марка Косоротова. Первые четыре мяча — его работа. Потом же посыпалось все: не феерили вратари (а даже когда спасали, мы проигрывали подборы), было много штанг, заступали при атаках, не забивали пенальти. Легендарный Евгений Трефилов в недавнем интервью «СЭ» говорил, что на большом турнире обязательно будет один провальный матч. Похоже, это был тот самый.

У нас мало того, что не летело, так еще мастерство Египта в общем и целом выше. Россия хорошо сыграла с Белоруссией, шикарно — со Словенией, но все-таки уровень нашего мужского гандбола сейчас не такой, чтобы сериями снимать скальпы с претендентов на медали ЧМ. Почему? Во все том же интервью объяснил Трефилов.

— Ответ чисто статистический, — сообщил специалист. — Мы перестали выигрывать молодежные чемпионаты мира. По этой логике в сборную приходят люди, которые особо не выделяются. А в каждом нужна изюминка. Если люди уходят вниз, в эту рутину середняков, откуда ей появиться? Грубо скажу: от дворняги овчарка не родится. Дай бог, чтобы нам удалось переломить эту ситуацию. Вот у женщин еще удается какие-то турниры цеплять...

Теперь смотрим. Молодежный (до 21 года) чемпионат мира-2019. Египет — бронза! Причем будущим чемпионам французам проиграли в полуфинале в упорнейшей концовке. Россия — не отобралась. На квалификационном Евро наша команда — 15-я из 16. Юношеский (до 19 лет) ЧМ-2019. Россия снова не сумела квалифицироваться на турнир. Египет — золото! Вопросы?

Теперь нужно не только побеждать, но и надеяться на других

Это было поражение без шансов, но убиваться нет никакого смысла. Впереди две важные игры, и думать нужно только о них. Пятничная обещает быть сильно проще, хотя и в ней никто просто так не сдастся. Хотя обыгрывать Северную Македонию россияне должны при любых раскладах. Словенцы играли с ними накануне нашей битвы с Египтом и выиграли плюс 10. Будем надеяться, мы тоже обойдемся без лишних нервов.

Не меньше будем надеяться и на то, что заочно помогут все те же словенцы и белорусы. Потому что если эти команды не отнимут очков у египтян и шведов, то Россия точно останется вне четвертьфинала.

Понятно, что Швеция в любом случае будет фаворитом в воскресной игре с нашей командой. Но очень хочется, чтобы оставалась хотя бы надежда на чудо и на заветный четвертьфинал. Выдавать суперматчи сериями нынешняя российская сборная не может. Но вот собраться еще на одну игру — почему нет? Тем более если всю непруху команда оставила во встрече с Египтом.