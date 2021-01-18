Предварительный этап наша команда закончила победным матчем с Кореей и претендует на первое место в группе.

Чемпионат мира

Предварительный раунд. Третий тур.

Южная Корея — Россия — 26:30 (15:15)

Никакого турнирного значения этот матч не имел. Наша команда точно выходила в основной раунд, корейцы же, наоборот, потеряли все шансы. В результате наш главный тренер Велимир Петкович предсказуемо дал поиграть всем резервистам, даже тем, кто на прошлые матчи не попадал в заявку. Им — практика, лидерам — возможность перевести дух. Все абсолютно логично.

Корейцы уже сейчас думают об Олимпийских играх-2024 и привезли в Египет молодежку. Обкатывать. Самым старшим в их команде 22-23 года. А некоторым — по 17. Вот словенцы и накидали им более полусотни мячей.

Совершенно неудивительно, что при таких раскладах Россия вышла на игру, мягко говоря, без сверхнастроя. Корейцы в какой-то момент даже вели два мяча, а первый тайм героически закончили вничью. Но во втором наша команда чуть добавила, и все встало на свои места. Спокойные плюс четыре.

Теперь к самому интересному — к следующему раунду. Выглядеть он будет так: к трем первым командам из нашей группы добавляются три лучшие из соседней. Это Швеция, Египет и Северная Македония. В четвертьфинал попадут только две сборные из этой шестерки.

Россия выходит в основной раунд с тремя очками — за ничью с Белоруссией и за победу над Словенией. Сколько баллов у остальных, непонятно, потому что очная игра словенцев и белорусов, а также матч шведов и египтян состоятся после выхода этого текста. Но уже сейчас понятно: за первые две строчки предстоит жаркое и безжалостное рубилово.

Македонцев оставляем за скобками — это вязкая и достаточно грубая команда, но обыгрывать ее мы должны точно. Иначе зачем вообще было так ярко начинать этот чемпионат мира? А вот другие игры будут натурально на выживание.

Шведы были главными соперниками сборной России эпохи расцвета. Почти все крупные турниры 90-х и начала 2000-х заканчивались финалами с участием двух этих команд. Как и мы, скандинавы после золотой эры просели, но не настолько ощутимо. В Лондоне-2012 шведы дошли до финала, было серебро Евро-2018, а на последнем ЧМ — высокое пятое место. В общем, сейчас их нельзя назвать гандбольной супердержавой, но, если смотреть на вещи честно, по результатам последнего десятилетия они гораздо успешнее. И фаворитами в этой игре будем точно не мы. Другое дело, что на Россию мало кто ставил и в матчах с Белоруссией и Словенией.

Египет — еще одно испытание, пройти которое будет ничуть не легче, чем шведское. Африканцы научились здорово играть не только в футбол, но и в баскетбол, и в актуальный сейчас гандбол. Так, на прошлом чемпионате мира египтяне добрались до восьмерки сильнейших. Это уровень. К домашнему турниру они целенаправленно готовились несколько лет и надежды на него возлагают большие. Да и судейство в Каире, сами понимаете, может быть очень интересным.

Так что впереди у нас горяченная гандбольная неделя. Играем в среду, пятницу и воскресенье. Время и порядок соперников станут известны ближе к полуночи.