Определились следующие соперники России на ЧМ-2021

Сборная России завершила предварительный раунд чемпионат мира по гандболу победой над командой Кореи (30:26). Россияне пока не потерпели ни одного поражения на турнире.

Команда Велимира Петковича досрочно гарантировала себе выход в следующую стадию. На ЧМ-2021 у россиян ранее были ничья с Белоруссией (32:32) и победа над Словенией (31:25).

Теперь к трем первым командам из группы россиян добавляются три лучшие из соседней. Это Швеция, Египет и Северная Македония. В четвертьфинал попадут только две сборные из этой шестерки.

Россия выходит в основной раунд с тремя очками — за ничью с Белоруссией и победу над Словенией.