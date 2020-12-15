Россия проиграла Дании и не вышла в полуфинал женского Евро по гандболу

Женская сборная России по гандболу уступила Дании в заключительном матче второго группового раунда чемпионата Европы. Это первое поражение россиянок на турнире. Они заняли третье место в группе и не смогли пробиться в полуфинал.

В матче за пятое место россиянки встретятся с Голландией. В полуфиналах сыграют Норвегия — Дания и Франция — Хорватия.

Чемпионат Европы

Женщины

Второй групповой турнир. Группа I

Дания — Россия — 30:23 (13:9)

Черногория — Испания — 26:26 (11:17)

Франция — Швеция — 31:25 (14:14)

Второй групповой турнир. Группа II

Голландия — Румыния — 35:24 (16:12)

Хорватия — Германия — 23:20 (12:12)

Венгрия — Норвегия — 21:32 (9:17)