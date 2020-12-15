Россия проиграла Дании и не вышла в полуфинал женского Евро по гандболу
15 декабря 2020, 23:58
Женская сборная России по гандболу уступила Дании в заключительном матче второго группового раунда чемпионата Европы. Это первое поражение россиянок на турнире. Они заняли третье место в группе и не смогли пробиться в полуфинал.
В матче за пятое место россиянки встретятся с Голландией. В полуфиналах сыграют Норвегия — Дания и Франция — Хорватия.
Чемпионат Европы
Женщины
Второй групповой турнир. Группа I
Дания — Россия — 30:23 (13:9)
Черногория — Испания — 26:26 (11:17)
Франция — Швеция — 31:25 (14:14)
Второй групповой турнир. Группа II
Голландия — Румыния — 35:24 (16:12)
Хорватия — Германия — 23:20 (12:12)
Венгрия — Норвегия — 21:32 (9:17)
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