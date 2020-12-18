Франция разгромила Хорватию и вышла в финал Евро-2020 по гандболу
21:25
Сборная Франции в полуфинале чемпионата Европы разгромила Хорватию (30:19) и вышла в финал турнира.
Соперник француженок определиться после встречи хозяек турнира датчанок против норвежек. Матч состоится сегодня, начало — в 22.30 (мск).
Ранее женская сборная России победила Голландию (33:27) и заняла пятое место на Евро.
Чемпионат Европы. Женщины
1/2 финала
Франция — Хорватия — 30:19 (15:5)
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