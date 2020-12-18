Франция разгромила Хорватию и вышла в финал Евро-2020 по гандболу

Сборная Франции в полуфинале чемпионата Европы разгромила Хорватию (30:19) и вышла в финал турнира.

Соперник француженок определиться после встречи хозяек турнира датчанок против норвежек. Матч состоится сегодня, начало — в 22.30 (мск).

Ранее женская сборная России победила Голландию (33:27) и заняла пятое место на Евро.

Чемпионат Европы. Женщины

1/2 финала

Франция — Хорватия — 30:19 (15:5)