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Франция разгромила Хорватию и вышла в финал Евро-2020 по гандболу

21:25
Француженки атакуют ворота Хорватии. Фото Twitter
Француженки атакуют ворота Хорватии. Фото Twitter
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Сборная Франции в полуфинале чемпионата Европы разгромила Хорватию (30:19) и вышла в финал турнира.

Соперник француженок определиться после встречи хозяек турнира датчанок против норвежек. Матч состоится сегодня, начало — в 22.30 (мск).

Ранее женская сборная России победила Голландию (33:27) и заняла пятое место на Евро.

Чемпионат Европы. Женщины

1/2 финала

Франция — Хорватия — 30:19 (15:5)

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