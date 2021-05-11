Россия подала заявку на проведение женского чемпионата Европы по гандболу в 2026 году

Окончен прием заявок на проведение мужских и женских чемпионатов Европы по гандболу в 2026 и 2028 годах, сообщает сайт Европейской федерации гандбола (EHF).

Объединенная заявка Дании, Норвегии и Швеции претендует на все четыре турнира. За женское первенство в 2026 году со скандинавскими странами ведет борьбу Россия. Матчи турнира могут принять по две арены в Москве и Санкт-Петербурге. Проведение Евро-2026 запланировано с 3 по 20 декабря. Итоговые места проведения турниров определятся 17 и 18 ноября на Исполкоме ЕГФ.

Претенденты

Мужской чемпионат Европы-2026: Дания, Швеция и Норвегия; Швейцария.

Женский чемпионат Европы-2026: Россия; Дания, Швеция и Норвегия.

Мужской чемпионат Европы-2028: Швейцария; Дания, Швеция и Норвегия; Испания и Португалия.

Женский чемпионат Европы-2028: Дания, Швеция и Норвегия.