Левый крайний сборной России Роман Остащенко после проигрыша Швеции (23:29) в стартовом матче основного раунда Евро-2022 не смог объяснить причины провала в атаке на рубеже таймов.

«Игра складывалась тяжело, первый тайм мы вроде бились — два-три мяча уступали, потом догоняли, — сказал Остащенко. — Но когда уже сравняли, у них в нужный момент зацепился вратарь, и мы немного упустили нить игры.

А дальше уже «-4», и шведы спокойно держали разрыв в счете. Если честно, пока нет ответа, почему мы так мало забивали в конце первого и начале второго таймов (с 21-й по 36-ю минуты на счету сборной России всего один гол. — Прим. «СЭ»).

Шведы не показали ничего нового по сравнению с тем, что мы разбирали. Мы готовились именно к такой их игре, но что-то действительно не получилось. При разборе делали акцент на их края, но и левый, и правый много забивали».

Второй матч в основном раунде Евро сборная России проведет уже 21 января против Испании.