Россия — Литва, чемпионат Европы по гандболу: во сколько начало и где смотреть

Сегодня, 13 января, стартует чемпионат Европы по гандболу. Сборная России в своем первом матче на турнире сыграет против Литвы, начало встречи в 20.00 по московскому времени.

В предварительном раунде российская сборная играет в группе F против таких команд, как Литва, Норвегия и Словакия.

Состав сборной России на чемпионат Европы можно посмотреть здесь.

Вся основная информация о турнире — по этой ссылке.

Следить за матчем Россия — Литва можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.