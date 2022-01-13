Мужская сборная России победила Литву на старте чемпионата Европы по гандболу
Мужская сборная России победила Литву на старте чемпионата Европы по гандболу.
Встреча завершилась со счетом 29:27 (14:9, 15:18).
В предварительном раунде российская сборная играет в группе F против Литвы, Норвегии и Словакии.
В следующем матче российская команда сыграет со сборной Норвегии. Встреча состоится 15 января.
Гандбол
Чемпионат Европы. Мужчины
Первый групповой турнир. Группа F
Россия — Литва — 29:27 (14:9)
«Steel Arena». Кошице (Словакия)
Первый групповой турнир. Группа A
Словения — Северная Македония — 27:25 (13:10)
«Fonix Hall». Дебрецен (Венгрия)
Первый групповой турнир. Группа C
Сербия — Украина — 31:23 (17:11)
«Pick Arena». Сегед (Венгрия)
Первый групповой турнир. Группа E
Испания — Чехия — 28:26 (14:11)
«Ondrej Nepela Arena». Братислава (Словакия)