Мужская сборная России победила Литву на старте чемпионата Европы по гандболу

Мужская сборная России победила Литву на старте чемпионата Европы по гандболу.

Встреча завершилась со счетом 29:27 (14:9, 15:18).

В предварительном раунде российская сборная играет в группе F против Литвы, Норвегии и Словакии.

В следующем матче российская команда сыграет со сборной Норвегии. Встреча состоится 15 января.

Гандбол

Чемпионат Европы. Мужчины

Первый групповой турнир. Группа F

Россия — Литва — 29:27 (14:9)

«Steel Arena». Кошице (Словакия)

Первый групповой турнир. Группа A

Словения — Северная Македония — 27:25 (13:10)

«Fonix Hall». Дебрецен (Венгрия)

Первый групповой турнир. Группа C

Сербия — Украина — 31:23 (17:11)

«Pick Arena». Сегед (Венгрия)

Первый групповой турнир. Группа E

Испания — Чехия — 28:26 (14:11)

«Ondrej Nepela Arena». Братислава (Словакия)