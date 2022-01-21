Максимов: «Мы хорошо провели матч со шведами»

Олимпийский чемпион, главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов прокомментировал первое поражение сборной России на чемпионате Европы — сборной Швеции со счетом 23:29.

«Мы хорошо провели матч со шведами, — цитируют «Известия» Максимова. — Но чтобы выигрывать у таких соперников, надо было больше играть с передней линии. Линейные игроки реализовали практически все мячи, которые получили. Раз у нас это получалось, надо было продолжать. Также у нас края не такие атакующие, как у шведской команды. При входе в линию наши края неплохи, но мы этим не воспользовались. Здесь прерогатива тренера. Он хорошо понимает игру и принимает правильные решения».

В пятницу Россия сыграет с Испанией. Игра с Польшей состоится в воскресенье (23 января), с Германией — во вторник (25 января).

«Если говорить про шансы выйти в полуфинал, то у нас есть два очка из первой подгруппы, а это очень хорошо, — продолжил Максимов. — У нас есть бонус, но сегодня мы играли с серебряным призером, а завтра с испанцами — европейскими чемпионами. У нас две тяжелые игры подряд. На сегодняшний день у нас очень хороший состав, сильный, а вот с распределением идей в атаке есть проблемы без Сергея Косоротова. Если бы он был на площадке, противнику было бы труднее. Надеюсь, что с испанцами он будет. Тогда наша команда получит шанс усилить свою игру».