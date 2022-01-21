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Максимов: «Мы хорошо провели матч со шведами»

Олимпийский чемпион Максимов прокомментировал первое поражение сборной России на чемпионате Европы
Роман Шишов
Корреспондент

Олимпийский чемпион, главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов прокомментировал первое поражение сборной России на чемпионате Европы — сборной Швеции со счетом 23:29.

«Мы хорошо провели матч со шведами, — цитируют «Известия» Максимова. — Но чтобы выигрывать у таких соперников, надо было больше играть с передней линии. Линейные игроки реализовали практически все мячи, которые получили. Раз у нас это получалось, надо было продолжать. Также у нас края не такие атакующие, как у шведской команды. При входе в линию наши края неплохи, но мы этим не воспользовались. Здесь прерогатива тренера. Он хорошо понимает игру и принимает правильные решения».

В пятницу Россия сыграет с Испанией. Игра с Польшей состоится в воскресенье (23 января), с Германией — во вторник (25 января).

«Если говорить про шансы выйти в полуфинал, то у нас есть два очка из первой подгруппы, а это очень хорошо, — продолжил Максимов. — У нас есть бонус, но сегодня мы играли с серебряным призером, а завтра с испанцами — европейскими чемпионами. У нас две тяжелые игры подряд. На сегодняшний день у нас очень хороший состав, сильный, а вот с распределением идей в атаке есть проблемы без Сергея Косоротова. Если бы он был на площадке, противнику было бы труднее. Надеюсь, что с испанцами он будет. Тогда наша команда получит шанс усилить свою игру».

Источник: https://iz.ru/1280092/anton-baboshin-dmitrii-garin/iz-ruk-gol-pochemu-gandbolnaia-sbornaia-proigrala-pervyi-match-na-evro
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