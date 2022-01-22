Сборная Исландии обыграла Францию на чемпионате Европы по гандболу
Исландия обыграла Францию в матче группы 1 основного раунда чемпионата Европы-2022 по гандболу. Встреча завершилась со счетом 21:29.
Исландия набрала 4 очка и занимает третье место в турнирной таблице группы 1 на Евро-2022. Франция находится на втором месте с таким же количеством очков.
Гандбол
Будапешт (Венгрия)
Чемпионат Европы. Мужчины
Второй групповой турнир. Группа I
Франция — Исландия — 21:29 (10:17)
«New Budapest Arena».
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