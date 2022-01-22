Сборная Исландии обыграла Францию на чемпионате Европы по гандболу

Исландия обыграла Францию в матче группы 1 основного раунда чемпионата Европы-2022 по гандболу. Встреча завершилась со счетом 21:29.

Исландия набрала 4 очка и занимает третье место в турнирной таблице группы 1 на Евро-2022. Франция находится на втором месте с таким же количеством очков.

Гандбол

Будапешт (Венгрия)

Чемпионат Европы. Мужчины

Второй групповой турнир. Группа I

Франция — Исландия — 21:29 (10:17)

«New Budapest Arena».