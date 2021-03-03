Полиция исследует «черный ящик» из машины Тайгера Вудса

Полиция получила ордер на изъятие «черного ящика» из машины знаменитого американского гольфиста Тайгера Вудса, сообщает Sky Sports.

При этом полиция пока не стала брать образцы крови спортсмена на анализ.

23 февраля Вудс попал в ДТП в Калифорнии, получив серьезные травмы ноги. На следующий день 45-летнему американцу была сделана операция.

Вудс — многократный победитель турниров «Мэйджор» и самый известный гольфист мира.

В ноябре 2009 года Вудс попал в автомобильную аварию, после чего признался в неверности своей супруге и заявил, что приостанавливает выступления.

Вскоре он снова начал профессионально играть в гольф, однако после пяти побед в сезоне 2013 года был вынужден выступать намного реже из-за хронических болей в спине и нескольких операций.