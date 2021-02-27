Команда Вудса обратилась к болельщикам после перевода спортсмена в другую клинику

Команда гольфиста Тайгера Вудса 27 февраля в Twitter обратилась к болельщикам, рассказав о состоянии спортсмена.

«Тайгер переведен в медицинский центр Cedars-Sinai, где ему предстоит пройти обследования и дополнительные процедуры после аварии. Первая часть восстановления прошла успешно, спортсмен чувствует себя хорошо. Тайгер и его семья благодарит всех за теплые слова и поддержку. В ближайшее время вы берем паузу в сообщениях, отнеситесь к этому правильно и уважайте частную жизнь», — идет речь в заявлении.

23 февраля Вудс попал в ДТП в Калифорнии, получив серьезные травмы ноги. На следующий день 45-летнему американцу была сделана операция.