Стали известны первые участники Игр будущего по фиджитал-мини-гольфу

В пресс-службе Ассоциации гольфа России сообщили, что Вероника Антропова, Глафира Помазкова, Матвей Каширин и Арсений Подольский примут участие в Играх будущего в дисциплине «фиджитал-мини-гольф».

Отборочные соревнования проходили в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Спортсмены выступали в парном турнире. Золото завоевали Каширин и Антропова, серебро — Подольский и Помазкова. Все получили лицензии на участие в Играх будущего.

Соревнования по фиджитал-мини-гольфу пройдут с 21 по 24 февраля в «Городе будущего» в рамках Игр будущего.

Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Формат подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.