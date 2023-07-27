Филаткин и Пегова захватили лидерство на Открытом чемпионате Московской области

По итогам первого раунда Открытого чемпионата Московской области, в четверг стартовавшего на поле гольф-клуба Пестово, лучший результат показали Артем Филаткин и Нина Пегова.

Эти соревнования открывают целую серию крупных турниров на главной арене страны, а их призовой фонд составляет 5 миллионов рублей. Еще 5 миллионов получит тот, кому удастся первым выполнить удар hole-in-one. Организатором чемпионата выступает Московская областная федерация гольфа при поддержке АГР, а спонсором — компания «Лига Ставок».

Всего на турнир заявились 90 игроков — 60 мужчин и 30 женщин. Среди них мастер спорта международного класса и четырехкратная чемпионка страны Нина Пегова, действующие чемпионы России Давид Нагиев и Екатерина Малахова, пятикратный чемпион России Владимир Осипов, трехкратный победитель Кубка России Иван Стриганов и другие победители и призеры всероссийских соревнований.

И по итогам игры на 18 лунках 21-летний Филаткин стал единственным в мужской части турнира, кому удалось показать отрицательный результат относительно пара — «-3». Он возглавил и общий зачет. Хотя буквально накануне москвич не слишком удачно выступил на третьем этапе Кубка АГР.

— Все прошло сегодня отлично, реабилитировался после Форест Хиллс, поймал чувство всего — айроны, патты, драйвы — все летело, получалось, — приводит слова Филаткина пресс-служба АГР. — Гольф очень интересная игра, вдумчивая, требующая нереальной концентрации. Не знаю других видов спорта, где нужно держать ее на таком высоком уровне и такое долгое время — 5-6 часов.

Уложиться в пар также удалось Евгению Волкову и пятикратному чемпиону России Владимиру Осипову, который и победил на том самом этапе Кубка АГР, остальные сыграли в «плюс».

— Для меня все проходит в спортивном режиме, — отметил Осипов. — Гольф — это челлендж для самого себя. Самое сложное для меня в нашем спорте это самоконтроль, самообладание, умение принимать правильные решения. За один раунд, это 4-5 часов, на поле проходит много ситуаций, поэтому гольф-раунд называют — маленькой жизнью.

У девушек не было равных лучшей гольфистке России Нине Пеговой. Она прошла 18 лунок с тем же показателем «-3». На два удара больше затратила Мария Долина, на три — победительница третьего этапа Кубка АГР Александра Чекалина.

— Первый день прошел в рабочем режиме, — считает Пегова. — Оцениваю раунд положительно, несколько ударов можно было улучшить, завтра буду стараться.

Победители Открытого чемпионата Московской области определятся 28 июля.