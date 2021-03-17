Американский гольфист Вудс вернулся домой после аварии

Команда гольфиста Тайгера Вудса 17 марта в Twitter сообщила, что американский спортсмен выписан из больницы после аварии и вернулся домой.

«Рад всем вам сообщить, что я уже вернулся домой. Состояние мое улучшается, спасибо всем! Я очень благодарен всем за теплые слова и поддержку в последнее время. Вы все заботились обо мне, и это сильно помогло! Теперь буду лечиться дома», — сообщается в заявлении.

23 февраля Вудс попал в ДТП в Калифорнии, получив серьезные травмы ноги. На следующий день 45-летнему американцу была сделана операция.