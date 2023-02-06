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Сегодня, 11:18

Чемпион НБА По Газоль опередил Бэйла в турнире по гольфу в Калифорнии

Виктория Кравченко
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Двукратный чемпион НБА испанец По Газоль опередил экс-игрока «Реала» Гарета Бэйла в зачете любителей в дебютном для футболиста турнире по гольфу в PGA Tour.

Турнир закончился досрочно из-за погодных условий. Газоль в паре с профессионалом Марком Хаббардом занял десятое место. Бэйл и его напарник Джозеф Брамлетт расположились на 17-й строчке. Победителями стали игрок Национальной футбольной лиги (НФЛ) Аарон Роджерс и гольфист Бен Сильверман.

9 января валлиец объявил о завершении футбольной карьеры. Последним клубом Бэйла был «Лос-Анджелес», также он играл за «Саутгемптон», «Тоттенхэм» и «Реал».

Гарет Бэйл
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