Российская гольфистка выиграла турнир в США и завоевала рекордный приз в истории Epson Tour

Российская гольфистка Наталья Гусева стала победителем турнира Black Desert Resort Championship, который проходил в Солт-Лейк-Сити (США) с 7 по 9 сентября.

20-летняя спортсменка выиграла с перевесом в два удара, показав результат минус 18 по итогам трех раундов.

Благодаря этой победе Гусева выиграла самый крупный приз в истории Epson Tour, она получила 56 250 долларов в качестве призовых. Также гольфистка поднялась на 12-е место в общем рейтинге Epson Tour.

«Наташа — ярчайший представитель российского гольфа, член сборной команды Московской области. Гольф — олимпийский вид спорта, а Гусевой всего двадцать лет. Так что мы ждем новых побед российской гольфистки!» — прокомментировал победу спортсменки первый вице-президент Федерации гольфа Московский области Алексей Жарич.

Следующий турнир Epson Tour — Guardian Championship — пройдет с 15 по 17 сентября в Прэтвилле (США).