Гольф
Новости
Гольф
Главная
Гольф

Сегодня, 12:20

Российская гольфистка выиграла турнир в США и завоевала рекордный приз в истории Epson Tour

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Наталья Гусева.
Фото Epson Tour

Российская гольфистка Наталья Гусева стала победителем турнира Black Desert Resort Championship, который проходил в Солт-Лейк-Сити (США) с 7 по 9 сентября.

20-летняя спортсменка выиграла с перевесом в два удара, показав результат минус 18 по итогам трех раундов.

Благодаря этой победе Гусева выиграла самый крупный приз в истории Epson Tour, она получила 56 250 долларов в качестве призовых. Также гольфистка поднялась на 12-е место в общем рейтинге Epson Tour.

«Наташа — ярчайший представитель российского гольфа, член сборной команды Московской области. Гольф — олимпийский вид спорта, а Гусевой всего двадцать лет. Так что мы ждем новых побед российской гольфистки!» — прокомментировал победу спортсменки первый вице-президент Федерации гольфа Московский области Алексей Жарич.

Следующий турнир Epson Tour — Guardian Championship — пройдет с 15 по 17 сентября в Прэтвилле (США).

4
2
Читайте также
Бывшая жена Бивола рассказала, почему развелась с мужем-боксером
Оцениваем глубину состава «Зенита»: нет замены Малкому и альтернативы Клаудиньо, зато комплект в центре обороны
Лавров прокомментировал предложение подключить РСХБ к SWIFT для зерновой сделки
Байден досрочно завершил участие в саммите G20 и улетел из Индии
Илон Маск назвал настоящего управляющего Америкой вместо Байдена
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Новые чемпионы России по гольфу
Кафельникова лишили гольфа
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Филаткин и Пегова захватили лидерство на Открытом чемпионате Московской области
Новости
RSS RSS
Все новости