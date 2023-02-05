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Сегодня, 11:40

В Международной федерации гольфа отказались выражать позицию по допуску россиян до соревнований

Иван Торопцев
Корреспондент
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В Международной федерации гольфа (IGF) не стали выражать позицию по вопросу допуска российских спортсменов до международных соревнований.

В организации будут готовы дать ответ только после окончания консультаций с Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Поскольку участие нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх 2024 года в Париже не было определено МОК, IGF не будет спекулировать на этом и выражать свою позицию в отношении предстоящих Игр до тех пор, пока МОК не прояснит свою собственную позицию после завершения консультаций», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы IGF.

Исполком МОК 25 января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.

Источник: https://tass.ru/sport/16964681
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