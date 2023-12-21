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Сегодня, 12:25

Наталия Гусева выиграла турнир Ladies European Tour Q School в Марокко

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Наталия Гусева.
Фото Федерация гольфа Московской области

Российская гольфистка Наталия Гусева стала победительницей турнира Ladies European Tour Q School, который прошел в Марокко.

В финальном раунде квалификации россиянка нанесла 69 ударов и на четыре удара (-23) опередила южноафриканку Кару Горлей.

«У меня всегда была мечта иметь статус в европейском туре. И я была безумно рада принять участие в такой квалификации. Особенно после того, как я сыграла в LPGA, где тоже получила карточку! Спасибо Федерации Московской области, которая мне помогала весь сезон. Спасибо Николаю Афанасьеву — он был со мной весь этот турнир и поддерживал на протяжении сезона даже тогда, когда все складывалось не так, как хотелось бы. Спасибо моим родным и близким, которые всегда со мной! Я очень рада таким результатам, следующий сезон буду играть в LPGA Tour и LET Tour и радовать своих болельщиков!» — приводит слова Гусевой сайт Федерации гольфа Московской области.

Эта победа позволила Гусевой получить карточку участницы Женского европейского тура. Один из первых этапов LET Tour с призовым фондом 5,5 миллиона долларов пройдет в феврале в Саудовской Аравии.

7 декабря Гусева отобралась в Женскую профессиональную ассоциацию гольфа (LPGA) в сезоне-2024. Полученный статус позволяет участвовать в самых престижных турнирах мира.

В сентябре россиянка победила в турнире Black Desert Resort Championship в городе Мидуэй, штат Юта с призовым фондом 375 тысяч долларов.

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