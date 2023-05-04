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Международная федерация гольфа допустила до своих турниров российских спортсменов в нейтральном статусе

Алина Савинова
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Международная федерация гольфа (IGF) приняла решение разрешить спортсменам из России и Белоруссии выступать на турнирах под своей эгидой в нейтральном статусе.

«Правление рассмотрело недавно опубликованные рекомендации МОК для международных федераций по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях и определило ряд условий для мероприятий IGF. Спортсмены с российским или белорусским паспортом должны выступать только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Флаг, гимн, цвета или любая другая идентификация этих стран не должны демонстрироваться ни на одном спортивном мероприятии или встрече, включая место проведения. Спортсмены и вспомогательный персонал, которые активно поддерживают СВО, не могут участвовать в соревнованиях. Спортсменам, имеющим контракты с российскими или белорусскими военными структурами либо органами национальной безопасности, также запрещено участвовать в соревнованиях», — приводит ТАСС слова представителя IGF.

Однако в организации отложили решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийский играх-2024 до дальнейших рекомендаций МОК по данному вопросу.

28 марта 2023 года Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии до участия в международных турнирах в нейтральном статусе.

Источник: https://tass.ru/sport/17678773
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