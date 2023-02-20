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Сегодня, 16:35

Объявлены имена номинантов на спортивный «Оскар» по итогам 2022 года

Иван Шитик
Корреспондент
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Лионель Месси с трофеями.
Фото Global Look Press

Стали известны имена претендентов на награду Laureus, которую также называют спортивным «Оскаром», сообщает оргкомитет премии на официальном сайте.

Спортсмен года: Лионель Месси (Аргентина, футбол), Килиан Мбаппе (Франция, футбол), Рафаэль Надаль (Испания, теннис), Арман Дюплантис (Швеция, прыжки с шестом), Макс Ферстаппен (Нидерланды, «Формула-1»), Стефен Карри (США, баскетбол).

Спортсменка года: Микаэла Шиффрин (США, горные лыжи), Алексия Путельяс (Испания, футбол), Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка, бег), Ига Свентек (Польша, теннис), Кэтлин Ледеки (США, плавание), Синди Маклафлин (США, бег).

Команда года: мужская сборная Аргентины (футбол), женская сборная Англии (футбол), «Реал» (футбол), мужская сборная Франции (регби), «Голден Стэйт» (НБА, баскетбол), «Ред Булл» («Формула-1»).

Возвращение года: Кристиан Эриксен (Дания, «Манчестер Юнайтед», футбол), Тайгер Вудс (США, гольф), Клэй Томпсон (США, «Голден Стэйт», баскетбол), Франческо Баньяя (Италия, мотогонки), Якоб Ингебригтсен (Норвегия, бег), Аннемик ван Влетен (Нидерланды, велоспорт).

Прорыв года: Елена Рыбакина (Казахстан, теннис), Карлос Алькарас (Испания, теннис), мужская сборная Марокко (футбол), Нетан Чен (США, фигурное катание), Скотти Шеффлер (США, гольф), Тоби Амусан (Нигерия, бег).

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Арман (Мондо) Дюплантис
Макс Ферстаппен
Рафаэль Надаль
Стефен Карри
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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