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Сегодня, 12:25

Гольфист Тайгер Вудс запретил себе заниматься сексом до конца крупного турнира

Сергей Разин
корреспондент
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Тайгер Вудс.
Фото Global Look Press

Американский гольфист Тайгер Вудс запретил себе заниматься сексом до окончания турнира «Мастерс» в Огасте, США.

«Он полностью сосредоточен, очень усердно работает в тренажерном зале и правильно питается. Он даже исключил секс — никакого секса до окончания турнира, он не хочет, чтобы что-то отвлекало внимание», — приводит New York Post слова друга Вудса.

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48-летний гольфист является 15-кратным победителем турниров «Мэйджор» и стал первым спортсменом-миллиардером.

Турнир «Мастерс» в Огасте пройдет 11-14 апреля.

Тайгер Вудс
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