Первые соревнования по гольфу среди школьников и юниоров прошли в Подмосквье

В Подмосковье прошла «Лига будущих чемпионов» — первые соревнования по гольфу среди школьников и юниоров.

«Мы собираемся открывать секции по всей Московской области. Все школы, которые захотят иметь секцию гольфа у себя в школе, добро пожаловать к нам в федерацию. У нас есть программа, по которой мы обучаем преподавателей и обучаем детей и знакомим их с этим замечательным видом спорта», — приводит слова вице-президента Федерации гольфа Московской области Максима Шакуна 5-tv.ru.

Отмечается, что для каждой школы индивидуально подбирается инвентарь: от специального покрытия до клюшек и мячей.