Гольф
Новости
Гольф
Главная
Гольф

Сегодня, 10:29

Христенко заявил, что Гусева приблизилась к цели отобраться на олимпийский турнир по гольфу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Ассоциации гольфа России Виктор Христенко заявил, что Ставшая игроком тура Женской профессиональной ассоциации гольфа (LPGA Tour) россиянка Наталия Гусева приблизилась к цели отобраться на олимпийский турнире.

«Наталия Гусева успешно сыграла шестидневную квалификацию и получила карточку LPGA Tour. Для российского гольфа это событие произошло впервые, и все взгляды на протяжении всех соревновательных дней были привлечены к Наталии. LPGA — бренд известный даже за пределами гольф-индустрии, это тур, объединяющий всех лучших профессиональных гольфисток мира. Рейтинговые очки за сыгранные турниры в LPGA гораздо выше, у нашей спортсменки появилась возможность приблизиться к цели — отобраться на олимпийский турнир, войти в число 60 его участниц», — приводит слова Христенко ТАСС.

Гусева стала первой в истории россиянкой, которая выступит в LPGA Tour. В сентябре 20-летняя спортсменка стала победительницей турнира Black Desert Championship, который входит в Epson Tour — второй по значимости женский тур США

Источник: https://tass.ru/sport/19488135
гольф
0
Читайте также
«Пытаюсь быть Ови». Кучеров установил клубный рекорд и принес «Тампе» еще одну победу!
Загитова заявила, что будет работать тренером в своей школе фигурного катания
Бойцы ВС РФ успешно отразили две атаки ВСУ в районе Клещеевки
Овечкин стал первым в истории российским игроком с 1500 очками в НХЛ
СК назвал причину экстренной посадки самолета в Новосибирске
УФСБ России по ДНР задержало гендиректора концерна «Железные дороги Донбасса»
Популярное видео
Новые чемпионы России по гольфу
Кафельникова лишили гольфа
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Немировски отправлен в отставку в «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Водопад голов! «Спартак» — «Динамо» — 8:7 ОТ
«Калгари» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Клубы КХЛ начали активно меняться игроками
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Финал | Сезон 2 | Выпуск 8
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
Драку одноклубников «Коламбуса» Марченко и Мерзликинса разнял Воронков. День с Алексеем Шевченко
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российская гольфистка Наталия Гусева прошла квалификацию в LPGA-Tour

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости