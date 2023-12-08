Христенко заявил, что Гусева приблизилась к цели отобраться на олимпийский турнир по гольфу

Президент Ассоциации гольфа России Виктор Христенко заявил, что Ставшая игроком тура Женской профессиональной ассоциации гольфа (LPGA Tour) россиянка Наталия Гусева приблизилась к цели отобраться на олимпийский турнире.

«Наталия Гусева успешно сыграла шестидневную квалификацию и получила карточку LPGA Tour. Для российского гольфа это событие произошло впервые, и все взгляды на протяжении всех соревновательных дней были привлечены к Наталии. LPGA — бренд известный даже за пределами гольф-индустрии, это тур, объединяющий всех лучших профессиональных гольфисток мира. Рейтинговые очки за сыгранные турниры в LPGA гораздо выше, у нашей спортсменки появилась возможность приблизиться к цели — отобраться на олимпийский турнир, войти в число 60 его участниц», — приводит слова Христенко ТАСС.

Гусева стала первой в истории россиянкой, которая выступит в LPGA Tour. В сентябре 20-летняя спортсменка стала победительницей турнира Black Desert Championship, который входит в Epson Tour — второй по значимости женский тур США