Христенко считает дискриминационной позицию МОК по допуску россиян

Президент ассоциации гольфа России Виктор Христенко оценил критерии МОК по допуску россиян на международные соревнования.

«То, что касается последних заявлений МОК, тут трудно что-то комментировать — это, конечно, дискриминационная позиция. Очевидно, что мало что изменилось по сравнению с прошлыми рекомендациями МОК. Тексты этих рекомендаций разрастаются — видно, что поработали опытные юристы, которые сделали все кругло, еще более глубоко, еще более туманно. Но по смыслу ничего не поменялось — это очевидная дискриминация российских спортсменов, которая не добавляет никакого оптимизма в отношении Олимпийских игр», — приводит слова Христенко ТАСС.

По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связанны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.