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Сегодня, 09:30

Майкл Джордан признан величайшим спортсменом в истории по версии американских болельщиков

Виталий Косик
Корреспондент
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Майкл Джордан.
Фото Global Look Press

Легендарный баскетболист Майкл Джордан был признан величайшим спортсменом по версии американских болельщиков.

Аналитическая компания Morning Consult провела опрос, по итогам которого признала экс-защитника «Чикаго» величайшим спортсменом в истории.

Он получил наибольшее количество голосов — 19 процентов. Второе место занял семикратный чемпион НФЛ Том Брэди с 12 процентами. На третьей строчке расположился боксер Мохаммед Али, который набрал 8 процентов голосов.

Величайшие спортсмены всех времен, по результатам опроса болельщиков:

1. Майкл Джордан — 19 процентов;

2. Том Брэди — 12 процентов;

3. Мохаммед Али — 8 процентов;

4. Бэйб Рут — 7 процентов;

5. Коби Брайант — 5 процентов;

6. Леброн Джеймс — 4 процента;

7. Джим Торп — 4 процента;

8. Лионель Месси — 3 процента;

9. Пеле — 3 процента;

10. Серена Уильямс — 3 процента.

По 2 процента голосов и места с 10 по 16 разделили между собой лучший снайпер в истории НХЛ Уэйн Гретцки, гимнастка Симона Байлс, гольфист Тайгер Вудс, пловец Майкл Фелпс, легкоатлет Джесси Оуэнс и американский бейсболист и футболист Бо Джексон.

Лионель Месси
Пеле
Джесси Оуэнс
Коби Брайант
Леброн Джеймс
Майкл Джордан
Майкл Фелпс
Мохаммед Али
Серена Уильямс
Тайгер Вудс
Уэйн Гретцки
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