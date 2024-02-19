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Сегодня, 10:30

Кафельников: «Увлечение покером прошло, а без гольфа представить жизнь не могу»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Евгений Кафельников играет в гольф.
Фото Getty Images

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников в монологе для «СЭ» рассказал о своей сегодняшней жизни и о том, как в 2011 году стал чемпионом России по гольфу.

— Какое-то время увлекался покером. Но это было недолгое хобби, которым нужно было занять свободное время после профессиональной карьеры. Карты в моей жизни начались с детского возраста, с 12-13 лет, когда на сборах или соревнованиях по вечерам было нечего делать — и вы идете с друзьями и играете в дурака.

Но я не склонен умничать и искать какие-то сходства между теннисом и покером. В первом случае нужен огромный запас физических сил, а покер — математика, там нужно уметь считать комбинации, и я этому хорошо так и не научился. Это оказалось не мое.

В отличие от гольфа. В него я продолжаю играть каждый день летом, когда есть возможность. Когда могу — каждый день. Вот от него я получаю удовольствие.

То, что в 2011 году стал чемпионом России по гольфу, — случайное стечение обстоятельств, ха-ха! В первый день турнира дисквалифицировали двух ребят за неправильный подсчет карточки. Они лидировали и были на тот момент одними из лучших в нашей стране. А потом мне еще и немножко повезло. В один день сыграл намного выше своих возможностей, поймал кураж.

Шамиль Тарпищев, Евгений Кафельников, Борис Ельцин, Марат Сафин. 600 часов на личном самолете и красное вино с Ельциным. Вторая часть монолога Евгения Кафельникова

Из чего сейчас состоит мой день? Если он летний, то как раз еду играть в гольф-клуб. Зимой раза два в неделю иду в тренажерный зал. Потом еду в офис Федерации тенниса России, занимаюсь делами. Когда проходят сборы юношей из сборной России в национальном теннисном центре — смотрю, кто как играет. Езжу по соревнованиям, которые проходят в разных детских клубах Московского региона.

По-прежнему сдаю помещения под офисы. Есть некоторые активы, которые мне помогают, делают повседневную жизнь более комфортной. Если, допустим, Андрюха Чесноков вкладывает деньги в картины, в антиквариат, просто живет этим, то для меня такое же увлечение — гольф. Не могу сейчас представить себя без этого хобби. Пытался ли втянуть в него Сафина? Это бессмысленно!

Евгений Кафельников
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