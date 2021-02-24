Команда Вудса обратился к болельщикам после аварии с участием гольфиста

Команда американского гольфиста Тайгера Вудса в Twitter 24 февраля обратилась к болельщикам после аварии в Калифорнии.

«Мы благодарим всех за огромную поддержку в столь сложное время! Как вы уже знаете, Тайгер на своем автомобиле попал в ДТП. Его сразу доставили в больницу, где ему сделали операцию на правой ноге», — идет речь в заявлении.

Аниш Махаджан, главный врач клиники Harbour-UCLA, куда был доставлен гольфист, рассказал о проведенных процедурах.

«Мистер Вудс получил серьезные травмы правой ноги — расколотые открытые переломы, затрагивающие как верхнюю, так и нижнюю части большеберцовой и малоберцовой костей. Они были стабилизированы путем введения стержня в большую берцовуя кость. Дополнительные травмы костей стопы и голеностопа были стабилизированы с помощью комбинации винтов и штифтов», — отметил врач.

На данный момент гольфист чувствует себя хорошо и продолжает лечение в клинике.

Ранее 24 февраля сотрудники полиции подтвердили, что следов алкоголя в организме спортсмена не обнаружили.