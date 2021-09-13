Нашим юниорам нет равных в СНГ

Победой сборной России U-19 завершился турнир в Казани, входивший в программу Игр стран СНГ по 16 видам спорта. В финале наши футболисты обыграли белорусов — 3:0

В турнире помимо сборной России приняли участие команды Азербайджана, Белоруссии, Узбекистана, Кыргызстана и Молдавии.

Сборная России, выступая на первом этапе в группе А, разгромила сборные Молдавии — 16:3 и Узбекистана — 9:1. Сборная Белоруссии в группе В нанесла поражение Азербайджану — 6:0 и Кыргызстану — 2:0. Сенсацией турнира стала команда Кыргызстана, разгромившая в групповом турнире Азербайджан, высоко котирующийся в европейском мини-футболе, — 8:3. Но сборной России посланцы Средней Азии на равных противостоять не смогли, проиграли в полуфинале — 1:8. В другом полуфинале Белоруссия взяла верх над Узбекистаном — 5:3.

Финальный матч проходил со значительным преимуществом сборной России, но белорусы грамотно выстроили оборону, к тому же блестяще играл их вратарь Кирилл Подобед. Тем не менее шансов открыть счет у сборной России возникало предостаточно, однако даже лучшие бомбардиры команды на этом турнире — Муждаков и Гек — били неточно. Первый мяч влетел в ворота белорусской команды на мгновение позже сирены об окончании половины матча и, естественно, не был засчитан.

На 25-й минуте Гек наконец открыл счет, а затем наши дважды пробивали 10-метровые за превышение соперниками лимита в пять фолов, но счет не изменился.

И все же в середине тайма Лукину удались два точных удара с дальней дистанции.

— Во втором тайме уже не было другого выбора — либо пан, либо пропал, — объяснял свою удачу автор дубля в ворота белорусов. — Увидел, что игра на «столба» не идет, значит, придется обыгрывать и бить. Попадание в цель, наверное, это годы тренировок. И немного везения.

Так сборная России праздновала очередную победу — 3:0, завоевав титул чемпиона Игр.

— В своей карьере я пережил немало побед, но до сих пор не устал от них! — не скрывал радости старший тренер сборной России Сергей Белокуров. — Эмоции зашкаливают! Была тяжелая игра, но мы ее вытащили. Имели много моментов, но удача не всегда была на нашей стороне. Парни выдержали, и это очень важно. Финал всегда тяжелое испытание, но тем приятнее праздновать в нем победу. Мне переживать такие эмоции уже тяжеловато, но я благодарен ребятам за эту победу! Мы справились с поставленной задачей, и это самое главное. Такие турниры очень важны для молодых ребят. Международный опыт не заменить ничем, тут ребята видят уровень организации, который сопоставим во многом с Олимпийскими играми. Для становления их характера и мастерства такие соревнования незаменимы. К сожалению, в современном коронавирусном мире их не хватает. Я благодарен организаторам за эту возможность и серьезный уровень проведения нашего турнира, руководству АМФР и РФС за полное содействие и понимание во всех вопросах. Все прошло на высшем уровне!

В составе сборной России выступали: вратари Денис Субботин («Тюмень»), Дмитрий Юдин («Сибиряк» Новосибирск), полевые игроки Александр Лукин, Иван Малинин, Виталий Бессонов (все — «Торпедо» Нижегородская обл.), Сергей Гук, Елисей Литовских, Саяд Шакиев (все — «Газпром-Югра» Югорск), Азиз Муждаков («Тюмень»), Павел Томилов («Синара» Екатеринбург), Виталий Лайпеков («Сибиряк»), Павел Мулин («Новая генерация» Сыктывкар), Владислав Мусин-Пушкин («Ухта»), Владимир Рагожников (ЛКС Липецкая обл.).

Группа А

Россия — Молдавия — 16:3. Голы у России: Муждаков, 2, 8, 14, 22. Гук, 9, 16, 32, 35. Малинин, 13, 37. Лукин, 14. Литовских, 16. Бессонов, 19, 31. Рагожников, 24. Шакиев, 26.

Узбекистан — Россия — 1:9. Голы у России: Муждаков, 1, 23. Шакиев, 2. Гук, 3, 15, 26. Литовских, 4. Мусин-Пушкин, 12. Лайпеков, 17.

1/2 финала. Россия — Кыргызстан — 8:1. Голы у России: Гук, 4, 37. Рагожников, 5. Муждаков,17, 38. Бессонов, 20, 27. Мусин-Пушкин, 35.

Матч за 5-е место. Молдавия — Азербайджан — 5:10.

Матч за 3-е место. Узбекистан — Кыргызстан — 4:3

Финал. Россия — Белоруссия — 3:0. Гук, 24. Лукин, 31,32.