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В Литву — с надеждой

Павел Алешин
Павел Алешин
Корреспондент
Сегодня, 00:05

Статья опубликована в газете под заголовком: «В Литву — с надеждой»

№ 8520, от 08.09.2021

Сборная России едет на чемпионат мира. Фото АМФР
Сборная России едет на чемпионат мира. Фото АМФР
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Сборная России вылетела в Вильнюс на чемпионат мира, который пройдет с 12 сентября по 3 октября.

В заявке нашей национальной команды 16 футболистов:

вратари — Георгий Замтарадзе, Альберт Цайдер (оба — КПРФ Москва), Дмитрий Путилов («Синара» Екатеринбург);
полевые игроки — Сергей Абрамов («Синара»), Сергей Абрамович, Артем Антошкин, Иван Милованов (все — «Тюмень»), Андрей Афанасьев, Данил Давыдов (оба — «Газпром-Югра» Югорск), Иван Чишкала, Ромуло, Робиньо (все — «Бенфика» Португалия), Янар Асадов, Артем Ниязов (оба — КПРФ), Руслан Кудзиев («Норильский никель» Норильск), Эдер Лима («Коринтианс» Бразилия).
Старший тренер — Сергей Скорович, тренеры — Константин Маевский и Геннадий Гарагуля.

Мини-футбол.ЧМ-2021 по мини-футболу: гид по турниру

— В заключительном сборе принял участие 21 человек, — рассказал почетный президент АМФР, главный тренер сборных команд страны Семен Андреев. — Каждый из вызванных футболистов за время подготовки подтвердил свое право на поездку в Литву, но в заявке только 16 позиций, и места в ней всем не нашлось. Это был очень сложный, но объективный выбор. Учитывалось не только сегодняшнее состояние ребят, но и их предыдущий опыт выступлений в чемпионатах мира и Европы, проявление ими индивидуальных, в том числе волевых качеств в матчах высшего уровня. В команде чувствуется настрой на выполнение самых высоких задач, которые традиционно ставит перед собой наша сборная на крупнейших турнирах.

Россия, выступающая в ранге вице-чемпиона мира, стартует в группе В 12 сентября матчем с Египтом, 15-го сыграет с Узбекистаном и 18-го с Гватемалой. В 1/8 финала из группы выходят две лучшие сборные.

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