Россия растерзала Египет в своем стартовом матче на чемпионате мира

Наши победили африканцев со счетом 9:0.

Чемпионат мира

Группа А

Казахстан — Коста-Рика — 6:1.

Литва — Венесуэла — 1:2.

Группа В

Россия — Египет — 9:0

(Кудзиев, 6. Чишкала, 13, 16, 30. Антошкин, 28. Мохамед, в свои ворота, 28. Абрамов, с 6-метрового, 31, 32. Милованов, 36). Узбекистан — Гватемала — 4:5.

Такой крупный результат может навести на мысли о слабости соперника, но это ложное впечатление. На чемпионате мира 2000 года наша команда при наличии в составе легендарного Константина Еременко проиграла египтянам — 4:7. Правда, в 2016 году взяла реванш — 6:1, но на том чемпионате Египет пробился в четвертьфинал, обыграв сборную Италии, действовавшего на тот момент чемпиона Европы. Так что цена очередной победы сборной России высока.

Добились ее наши футболисты за счет высочайшей игровой дисциплины, жесткого прессинга, заставлявшего египтян то и дело ошибаться, терять мяч, и превосходной комбинационной игры.

Первый же гол, забитый Кудзиевым на 6-й минуте, стал результатом слаженных действий всей первой четверки сборной — в комбинации поучаствовали и Ромуло, и Ниязов, и Абрамов.

Соперникам крайне тяжело было приспособиться к стилю нашей команды, поскольку вторая четверка в отличие от первой играла по другой схеме — на «столба» — Афанасьева, а действия индивидуально сильных Давыдова и Чишкалы превосходно направлял находящийся в прекрасной форме 38-летний Робиньо. И еще: наши отлично разыгрывали стандарты. На 13-й минуте Ромуло из аута выдал короткий пас, и Чишкала неотразимо пробил. 2:0. Спустя три минуты фокус повторился, только ассистировал Чишкале Давыдов.

В конце первого тайма старший тренер сборной России Сергей Скорович окончательно огорошил своего египетского коллегу, выпустив на площадку третью четверку, играющую опять же в отличной от двух других манере.

После перерыва и она стала выдавать на-гора забитые мячи. Антошкин словно ударом хлыста загнал мяч в сетку после паса Асадова из аута.

Не прошло и минуты, как Асадов прострелил слева и навязавший борьбу защитнику Милованов заставил того срезать мяч в свои ворота. На 30-й минуте Робиньо отличной передачей помог Чишкале оформить хет-трик. А вскоре защитник египтян уложил за руку в пределах штрафной Афанасьева, арбитры после телепросмотра эпизода назначили 6-метровый, который четко реализовал Абрамов. А затем он же красиво перекинул вратаря. Довершил дело каким-то загадочным ударом Милованов — вратарь соперников так и не понял, как в сетке оказался девятый мяч.

— Я удовлетворен результатом, — подвел итог встречи Скорович. — Первый матч на таком крупном турнире — это всегда волнительно. Понятно, что класс команд по итогам разный, но перед стартом все равны. Начали встречу удачно, быстро повели, играли по счету. Позволили выйти на паркет всем игрокам из заявки. Это всегда очень хорошо в первой игре.

Египет — неплохая команда. Индивидуально они хорошо подготовлены, футболисты легкие и подвижные. Другой момент, что мы не позволили им проявлять свои качества, отодвигали игру от своих ворот, много играли в прессинге, заставляя их допускать ошибки и пропускать голы. Также понимали, что Египет не совсем в свойственной нам манере играет при стандартных положениях, больше действуя в индивидуальной опеке. Здесь тоже приходилось выискивать определенные варианты для выходов на ударную позицию.

Мы не делим соперников на важных и не важных, выходим и работаем с первой и до последней секунды, что и подтвердили.

— У нас была очень грамотно выстроенная подготовка, с перерывами, когда можно было перевести дух, — делился впечатлениями по окончании матча автор хет-трика Иван Чишкала. — К старту чемпионата мира мы подошли в хороших кондициях. А личная статистика не так важна. Приятно забивать голы, но для меня было важнее почувствовать турнир, почувствовать паркет. Я рад в первую очередь, что победила команда, что старт получился уверенным.