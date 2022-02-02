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Звиад Купатадзе: «Знаю игроков сборной России лучше, чем своих детей»

Голкипер сборной Грузии Купатадзе гордится командой после поражения от России на чемпионате Европы по мини-футболу
Евгений Петров
Корреспондент
Звиад Купатадзе.
Фото УЕФА

Вратарь сборной Грузии Звиад Купатадзе поделился впечатлениями после матча 1/4 финала чемпионата Европы по мини-футболу против сборной России (1:3).

«План на игру был простой - биться до последней секунды, - цитирует вратаря официальный сайт УЕФА. - Очень хорошо знаю всех игроков соперника, ведь я играю в России последние 20 лет. Можно даже сказать, что знаю их лучше, чем своих детей, так что сборная России меня не удивила. Но я должен признать, что они были сильнее. Не зря же они считались фаворитами до игры.

Горжусь своей сборной, ребята доказали, что они настоящие бойцы. Наверное, сегодня мы смогли доказать, что четвертьфинал Евро не является для нас пределом. Немножко удачи, и мы бы могли праздновать сейчас выход в полуфинал. Но, конечно, я хочу поздравить сборную России».

В полуфинале россияне сыграют с сборной Украины. Матч состоится 4 февраля.

Источник: https://ru.uefa.com/futsaleuro/match/2034397--russia-vs-georgia/
Сборная России по мини-футболу
Звиад Купатадзе
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