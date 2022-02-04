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Сегодня, 21:30

Зеленский поддержал сборную Украины по мини-футболу после поражения от России

Зеленский выразил поддержку сборной Украины по мини-футболу после поражения от России
Евгений Петров
Корреспондент
Владимир Зеленский.
Фото Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку сборной Украины по мини-футболу. В полуфинале украинцы уступили сборной России (2:3).

«Ребята, спасибо за характер и классную игру! — написал Зеленский в Twitter. — Украина ждала полуфинала футзального Евро целых 17 лет. Верим — путь к финалу будет намного короче. Вы — наши герои! Слава Украине!»

Матч проходил в Амстердаме. В концовке российский вратарь Дмитрий Путилов отразил удар Петра Шотурмы с пенальти. В финале Россия сыграет с победителем матча Испания — Португалия.

Сборная России по мини-футболу
Сборная Украины по мини-футболу
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