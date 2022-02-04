Зеленский поддержал сборную Украины по мини-футболу после поражения от России
Зеленский выразил поддержку сборной Украины по мини-футболу после поражения от России
Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку сборной Украины по мини-футболу. В полуфинале украинцы уступили сборной России (2:3).
Хлопці, дякуємо за характер і класну гру! Україна чекала півфіналу футзального Євро цілих 17 років. Віримо — шлях до фіналу буде значно коротшим. Ви — наші герої! Слава Україні! pic.twitter.com/mwhl0D4EUP— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 4, 2022
«Ребята, спасибо за характер и классную игру! — написал Зеленский в Twitter. — Украина ждала полуфинала футзального Евро целых 17 лет. Верим — путь к финалу будет намного короче. Вы — наши герои! Слава Украине!»
Матч проходил в Амстердаме. В концовке российский вратарь Дмитрий Путилов отразил удар Петра Шотурмы с пенальти. В финале Россия сыграет с победителем матча Испания — Португалия.
Новости