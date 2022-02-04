Артем Ниязов: «Такое количество зрителей, болеющих против нас, только закаляло команду»

Игрок сборной России Артем Ниязов прокомментировал победу над Украиной (3:2) в матче 1/2 финала чемпионат Европы.

«Мой гол получился эффектным, но самое главное — он стал важным для команды и оказался победным. Для меня это самое главное, — цитирует игрока сайт Ассоциации мини-футбола. — Отмечу хорошую передачу от Нандо. Я в тот момент уже закрыл глаза и прыгнул. Удачно попал по мячу и рад, что забил».

Также Ниязов заявил, что большое количество украинских болельщиков еще больше закаляло команду.

«Такое количество зрителей, болеющих против нас, только закаляло нашу команду. Мы еще сильнее убедились в важности этой победы. Главное, что болельщики на трибунах в принципе есть. Они создают антураж мини-футбола и добавляют эмоций. Болельщиков сборной России сегодня тоже было и видно, и слышно. Огромное спасибо каждому, кто болел за нас на трибунах и миллионам телезрителей, переживавших за сборную России у экрана», — добавил футболист.

Во время матча украинские болельщики скандировали националистические лозунги и оскорбительные кричалки в адрес России.

Сегодня, 4 февраля, в 22:00 (мск) пройдет второй полуфинал между сборными Испании и Португалии. Победитель пары сыграет со сборной России.