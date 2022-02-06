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6 февраля, 23:57

Верижников о сборной России по мини-футболу: «Результат хороший, но не отличный»

Евгений Петров
Корреспондент

Бывший игрок сборной России по мини-футболу Александр Верижников оценил выступление команды на чемпионате Европы. В финале россияне проиграли команде Португалии (2:4).

«Результат хороший, но не отличный, — цитирует Верижникова ТАСС. — Было бы отлично, если бы мы выиграли, но выступление хорошее. К сожалению, отложили золото, опять не удается победить в финале. Но это опыт для всех игроков, будем надеяться, что на следующем чемпионате Европы у нас получится.

Во втором тайме мы немного отдали инициативу, то ли по счету психологически начали играть, то ли стали больше осторожничать, добавили в надежности. Португальцы захватили инициативу во втором тайме, получился похожий сценарий их полуфинала с испанцами. Мы играли сегодня против сильной команды, португальцы сегодня показали очень серьезный уровень. Наверное, они терпели, вроде не особо много проблем нам создавали, но моменты и полумоменты они до конца доработали«.

Португалия выиграла чемпионат Европы во второй раз подряд. Сборная России проиграл шесть из семи финалов Евро.

Источник: https://tass.ru/sport/13631811
Сборная России по мини-футболу
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