Семен Андреев рассказал, чего не хватило сборной России в матче с Португалией

Бывший тренер сборной России по мини-футболу Семен Андреев оценил выступление команды на чемпионате Европы. В финале россияне проиграли команде Португалии (2:4).

«Я бы сказал, что у сборной России не получился второй тайм, в первом мы полностью доминировали, а потом пропустили необязательные мячи и не смогли компенсировать это, - цитирует Андреева ТАСС. - Мы играли не с простой командой, а с действующим чемпионом мира и Европы, который не раз доказывал, что может выйти из любой сложной ситуации. В этот раз так и получилось - классная команда сумела выйти из, казалось бы, безвыходной ситуации.

Нам во втором тайме, может быть, не хватило той заряженности, которая была в первом, - продолжил собеседник агентства. - Ребята старались, но такой прыти, как в первом тайме, не показали. В первом тайме они практически все перекрыли, и Португалия играла вторым номером, не могла проявить себя в атаке».

Португалия выиграла чемпионат Европы во второй раз подряд. Сборная России проиграла шесть из семи финалов Евро.