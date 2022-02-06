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6 февраля, 23:49

Алиев считает, что сборную России по мини-футболу не в чем упрекнуть после поражения в финале Евро

Евгений Петров
Корреспондент

Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев оценил выступление сборной России на чемпионате Европы. В финале россияне уступили сборной Португалии (2:4).

«Я бы охарактеризовал финал так: одна достойная команда проиграла другой, — цитирует Алиева ТАСС. — Упрекнуть наших ребят в отсутствии самоотдачи или еще чем-то язык не поворачивается. Тактика, выбранная тренерским штабом во главе с Сергеем Скоровичем, в первом тайме работала идеально. Во втором она практически сходила на нет из-за отсутствия необходимого объема сил у наших футболистов: была выбрана очень энергозатратная тактика — все время играть в прессинг».

Португалия выиграла чемпионат Европы во второй раз подряд. Сборная России проиграла шесть из семи финалов Евро.

Источник: https://tass.ru/sport/13631813
Сборная России по мини-футболу
Эмиль Алиев
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