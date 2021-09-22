Игрок сборной России по мини-футболу прокомментировал результат матча ЧМ против Вьетнама
Матч 1/8 финала чемпионата мира по мини-футболу против Вьетнама (3:2) стал для Ивана Милованова 100-м за национальную сборную России. После завершения поединка юбиляр подвел первые итоги.
— Все команды прибавляют из года в год, Вьетнам не исключение. Сегодня они не хотели просто так уступать, бились до конца. Поэтому это был по-настоящему сложный матч. Но других на Чемпионате мира и быть не может. Тем более в плей-офф, — цитирует Милованова сайт АМФР.
— Если честно — были ли какие-то сомнения относительно итогового результата, когда счет стал 3:2?
— Мы одна команда, и верим в свои силы и в свои возможности. Сегодня просто не смогли реализовать те моменты, которые создавали, и в итоге получили нервную концовку. Но в целом эмоции положительные, мы выиграли и идем дальше к своей цели.
— Сегодня твой 100-й матч. Ты бы хотел, чтобы он получился именно таким? Или предпочел бы более легкий исход?
— Нет, он получился таким, каким бы я хотел. Всегда интересно играть, когда идет такая борьба до последних секунд. Тем более на кону — выход в 1/4 финала.
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