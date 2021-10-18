УЕФА развел Россию и Украину по разным группам на жеребьевке чемпионата Европы по мини-футболу
21:42
На жеребьевке чемпионата Европы по мини-футболу сборные России и Украины попали в одну группу, но в УЕФА перевели россиян в другой квартет. Организация приняла решение развести эти команды по разным группам из-за политической ситуации.
На турнире Россия сыграет в группе С со сборными Польши, Словакии и Хорватии. Украинцы в группе А. Их соперниками будут Нидерланды, Сербия или Белоруссия и Португалия.
Чемпионат Европы пройдет в Нидерландах с 19 января по 6 февраля 2022 года.
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