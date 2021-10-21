«Тюмень» и «Новая Генерация» сыграли вничью
21 октября, 19:28
«Тюмень» сыграла вничью с «Новой Генерацией» (4:4) в матче третьего тура чемпионата России по мини-футболу.
Клуб из Сыктывкара набрал первое очко в чемпионате и занимает последнее место. У «Тюмени» 14 очков и первая позиция.
Мини-футбол
Чемпионат России
3-й тур
«Тюмень» — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 4:4 (1:1)
21 октября. Тюмень. «СК Центральный».
Читайте также
Cборная Украины пропустит чемпионат Европы по плаванию в Казани. В спорт снова вмешивается политика?
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю