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«Тюмень» и «Новая Генерация» сыграли вничью

21 октября, 19:28
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«Тюмень» сыграла вничью с «Новой Генерацией» (4:4) в матче третьего тура чемпионата России по мини-футболу.

Клуб из Сыктывкара набрал первое очко в чемпионате и занимает последнее место. У «Тюмени» 14 очков и первая позиция.

Мини-футбол

Чемпионат России

3-й тур

«Тюмень» — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 4:4 (1:1)

21 октября. Тюмень. «СК Центральный».

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Евгений Петров все материалы автора
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