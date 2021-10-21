«Тюмень» и «Новая Генерация» сыграли вничью

«Тюмень» сыграла вничью с «Новой Генерацией» (4:4) в матче третьего тура чемпионата России по мини-футболу.

Клуб из Сыктывкара набрал первое очко в чемпионате и занимает последнее место. У «Тюмени» 14 очков и первая позиция.

Мини-футбол

Чемпионат России

3-й тур

«Тюмень» — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 4:4 (1:1)

21 октября. Тюмень. «СК Центральный».