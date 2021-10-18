Россия сыграет с Польшей, Хорватией и Словакией на чемпионате Европы по мини-футболу

Состоялась жеребьевка чемпионата Европы по мини-футболу.

Сборная России сыграет в группе С. Ее соперниками стали Польша, Словакия и Хорватия.

Состав всех групп

Группа А: Нидерланды, Сербия или Белоруссия, Украина, Португалия.

Группа В: Казахстан, Италия, Словения, Финляндия.

Группа С: Россия, Польша, Словакия, Хорватия.

Группа D: Грузия, Испания, Азербайджан, Босния и Герцеговина.

Турнир пройдет в Нидерландах с 19 января по 6 февраля 2022 года.