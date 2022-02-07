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Сегодня, 18:08

УЕФА ответил на обращение РФС по матчу с украинцами на чемпионате Европы по мини-футболу

Иван Шитик
Корреспондент
Матч сборных России и Украины.
Фото AFP

Отчеты по итогам матча 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу между сборными России и Украины находятся на рассмотрении у Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.

4 февраля россияне обыграли украинцев со счетом 3:2. Украинские болельщики не раз скандировали оскорбительные кричалки в адрес соперников. Организаторы несколько раз обращались к ним с просьбой воздержаться от проявлений неспортивного поведения.

На следующий день РФС направил обращение в УЕФА, потребовав открыть дисциплинарное расследование по итогам встречи.

Источник: https://tass.ru/sport/13638393
РФС
Сборная России по мини-футболу
Сборная Украины по мини-футболу
УЕФА
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