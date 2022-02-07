УЕФА ответил на обращение РФС по матчу с украинцами на чемпионате Европы по мини-футболу

Отчеты по итогам матча 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу между сборными России и Украины находятся на рассмотрении у Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.

4 февраля россияне обыграли украинцев со счетом 3:2. Украинские болельщики не раз скандировали оскорбительные кричалки в адрес соперников. Организаторы несколько раз обращались к ним с просьбой воздержаться от проявлений неспортивного поведения.

На следующий день РФС направил обращение в УЕФА, потребовав открыть дисциплинарное расследование по итогам встречи.