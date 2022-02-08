УЕФА рассмотрит поведение украинских болельщиков на матче 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу против России

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил о назначении специального инспектора, который изучит ситуацию, которая произошла на матче 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу между Россией и Украиной.

Итоговый вердикт вынесут контрольный, этический и дисциплинарный комитет организации.

Во время матча, который состоялся 4 февраля в Нидерландах, украинские болельщики на трибунах скандировали в адрес российских футболистов оскорбительные высказывания, которые носили политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку и в числе прочего содержали призывы убийству российских граждан.

Согласно регламенту турнира, национальные ассоциации несут ответственность за поведение своих игроков, официальных лиц, членов, болельщиков и любых лиц, выполняющих функции на матче от их имени, и могут быть подвергнуты дисциплинарным санкциям.