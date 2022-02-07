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Сегодня, 01:45

Игрок сборной Казахстана Оразов стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы по мини-футболу

Евгений Петров
Корреспондент
Биржан Оразов.
Фото УЕФА

Лучшим бомбардиром чемпионата Европы по мини-футболу стал игрок сборной Казахстана Биржан Оразов. Он забил семь мячей и сделал две результативные передачи.

Россияне Артем Антошкин, Иван Чишкала и отличившийся в финале Антон Соколов забили по пять мячей, но по числу ассистов в качестве дополнительного показателя Антошкин занял второе место, а Чишкала — третье, сообщает сайт УЕФА.

Оразов стал четвертым лучшим бомбардиром Евро в истории, команда которого не дошла даже до полуфинала. Ранее этого добились португалец Рикардинью (2016), итальянец Саад Ассис (2010) и Предраг Раич (2007). На чемпионате Европы Казахстан в 1/4 финала проиграл Украине (3:5).

Звание лучшего ассистента поделили пять игроков. Это россияне Сергей Абрамов и Артем Антошкин, испанцы Серхио Лосано и Ортис, а также казахстанец Дуглас Жуниор. Все они сделали по пять результативных передач.

В финале турнира сборная Португалии победила команду России (4:2).

Источник: https://ru.uefa.com/futsaleuro/
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