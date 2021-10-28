«Синара» уступила «Бенфике» в матче Лиги чемпионов по мини-футболу

В матче основного раунда Лиги чемпионов по мини-футболу «Синара» уступила «Бенфике» (1:5).

Единственный мяч в составе российского клуба забил Антон Соколов. «Бенфика» набрала шесть очков и вышла в лидеры первой группы. У «Синары» три очка и второе место.

Мини-футбол

Лига чемпионов УЕФА

Основной раунд. Группа 1

«Синара» (Екатеринбург) — «Бенфика» (Лиссабон) — 1:5 (1:1)

Голы: Соколов, 07.18 — Тайеби, 08.29, 33.33, Робинью, 25.51, Силвестре Феррейра, 26.40, Ромуло, 33.56

28 октября. Лученец (Словакия), Спортивный холл