«Синара» уступила «Бенфике» в матче Лиги чемпионов по мини-футболу
18:27
В матче основного раунда Лиги чемпионов по мини-футболу «Синара» уступила «Бенфике» (1:5).
Единственный мяч в составе российского клуба забил Антон Соколов. «Бенфика» набрала шесть очков и вышла в лидеры первой группы. У «Синары» три очка и второе место.
Мини-футбол
Лига чемпионов УЕФА
Основной раунд. Группа 1
«Синара» (Екатеринбург) — «Бенфика» (Лиссабон) — 1:5 (1:1)
Голы: Соколов, 07.18 — Тайеби, 08.29, 33.33, Робинью, 25.51, Силвестре Феррейра, 26.40, Ромуло, 33.56
28 октября. Лученец (Словакия), Спортивный холл
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю