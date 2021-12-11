Мини-футбол
Новости
Суперлига Кубок России Чемпионат мира Чемпионат Европы
Новости   //    Мини-футбол

«Тюмень» на выезде разгромила «Норильский никель»

18:17
Теги:

Состоялись матчи восьмого тура чемпионата России по мини-футболу.

«Газпром-Югра» победила «Ухту» (4:1). «КПРФ» победил «Новую генерацию» (5:3). «Тюмень» в гостях переиграла «Норильский никель» со счетом 7:2.

Чемпионат России

8-й тур

«Газпром-Югра» (Югорск) — «Ухта» — 4:1 (2:0)

11 декабря. Люберцы. «ДС Триумф».

«Норильский никель» (Норильск) — «Тюмень» — 2:7 (1:4)

11 декабря. Норильск. «ДС Арктика».

«КПРФ» (Москва) — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 5:3 (3:2)

11 декабря. Климовск. «УСЦ Юность».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
Выиграла марафон, пробежав всего 1,5 километра. История великого жульничества
Болельщик умер на стадионе после матча «Крылья Советов» — «Рубин»
0