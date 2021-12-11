«Тюмень» на выезде разгромила «Норильский никель»
18:17
Состоялись матчи восьмого тура чемпионата России по мини-футболу.
«Газпром-Югра» победила «Ухту» (4:1). «КПРФ» победил «Новую генерацию» (5:3). «Тюмень» в гостях переиграла «Норильский никель» со счетом 7:2.
Чемпионат России
8-й тур
«Газпром-Югра» (Югорск) — «Ухта» — 4:1 (2:0)
11 декабря. Люберцы. «ДС Триумф».
«Норильский никель» (Норильск) — «Тюмень» — 2:7 (1:4)
11 декабря. Норильск. «ДС Арктика».
«КПРФ» (Москва) — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 5:3 (3:2)
11 декабря. Климовск. «УСЦ Юность».
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