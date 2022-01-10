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Товарищеские матчи сборных Украины и Казахстана по футзалу не состоятся

15:24

Товарищеские матчи между сборными Украины и Казахстана по футзалу не состоятся, как это планировалось ранее.

УАФ получила официальное письмо от казахстанской федерации футбола, в котором говорится о невозможности вылета национальной сборной на Украину по причине чрезвычайного положения в стране.

Напомним, команды планировали провести два спарринга 13 и 15 января на базе украинской команды в Буче, Киевской области.

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Иван Шитик все материалы автора
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