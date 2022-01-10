Товарищеские матчи сборных Украины и Казахстана по футзалу не состоятся
15:24
Товарищеские матчи между сборными Украины и Казахстана по футзалу не состоятся, как это планировалось ранее.
УАФ получила официальное письмо от казахстанской федерации футбола, в котором говорится о невозможности вылета национальной сборной на Украину по причине чрезвычайного положения в стране.
Напомним, команды планировали провести два спарринга 13 и 15 января на базе украинской команды в Буче, Киевской области.
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