Товарищеские матчи сборных Украины и Казахстана по футзалу не состоятся

Товарищеские матчи между сборными Украины и Казахстана по футзалу не состоятся, как это планировалось ранее.

УАФ получила официальное письмо от казахстанской федерации футбола, в котором говорится о невозможности вылета национальной сборной на Украину по причине чрезвычайного положения в стране.

Напомним, команды планировали провести два спарринга 13 и 15 января на базе украинской команды в Буче, Киевской области.